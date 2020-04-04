Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
04.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:39
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç- Birecik otoyolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Aziz A.'nın kullandığı 34 MHT 71 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan Zekiye A. (62) yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA