Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
19.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:58
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cavit Y'nin kullandığı 63 EN 459 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Sancaktar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Cavit Y, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA