Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

11.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:30
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

Ömer Yetgin idaresindeki 27 UD 618 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Suruç ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Yetgin ile araçta bulunan Cemile, Halime, Hatice Yetgin ve Mahmut Koç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Yetgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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