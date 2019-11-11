Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Ömer Yetgin idaresindeki 27 UD 618 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Suruç ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Yetgin ile araçta bulunan Cemile, Halime, Hatice Yetgin ve Mahmut Koç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Yetgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.