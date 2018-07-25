Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Öztunç yönetimindeki plakasız otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Halil ve Mehmet Caymaz ile Mahmut Parıldar, ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Ferhat Öztunç'un cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.