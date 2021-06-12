Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Abdulkadir Alan'ın (26) kullandığı 02 DZ 015 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 23. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Alan olay yerinde hayatını kaybetti, Kübra (26) ve Aziz Asaf Alan (2) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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