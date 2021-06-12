Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Abdulkadir Alan'ın (26) kullandığı 02 DZ 015 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 23. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü Alan olay yerinde hayatını kaybetti, Kübra (26) ve Aziz Asaf Alan (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü