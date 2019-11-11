Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

11.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:10

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mesut Özçur (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA