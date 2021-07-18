Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Elçi yönetimindeki 06 BE 9313 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 2. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Gülseren, Ezgi ve Berk Elçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan