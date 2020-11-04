Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

04.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:16
Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Selman İşnel (28) idaresindeki 09 E 0788 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 104. kilometresinde ön lastiğinin patlaması nedeniyle bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Şervan Dallı (17), Cuma Karataşlı (16) ve Bilal Sayınbatur (16) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem: Bursa'da, otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i ağır 4 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kahta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Mesut Yılmaz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Irmak Ünal Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Tisserand Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:17:29. #1.15#
title