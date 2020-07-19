Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
19.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 12:12
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Polat (44) yönetimindeki 33 TA 333 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 108. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Yaralanan, sürücü ile yanında bulunan Halil (71), Gazal (42) ve Zehra Polat (68), 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA