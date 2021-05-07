Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa K'nin kullandığı 34 BRS 359 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu 43. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet Ç. ile Zekeriya K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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