Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa K'nin kullandığı 34 BRS 359 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu 43. kilometresinde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet Ç. ile Zekeriya K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü