Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

05.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:54
Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erkan Çavuşoğlu yönetimindeki 34 BPF 03 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 110 kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Aydın Çavuşoğlu ve Osman Batı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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