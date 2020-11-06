Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Dinç'in (30) kullandığı 52 AE 256 plakalı otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Remziye Songül (32) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü