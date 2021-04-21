Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Yılmaz (23) idaresindeki 63 FA 342 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 15. kilometresinde bariyerlere çaptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine (44) ve Yaşar Kırmızı (48) ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaşar Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan