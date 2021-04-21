Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da sürüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu Yaşar Kırmızı (48) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'da sürüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu Yaşar Kırmızı (48) hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Y. (23) yönetimindeki 63 FA 342 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki Emine ve Yaşar Kırmızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Kırmızı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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