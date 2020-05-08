Şanlıurfa'da otomobil ağaca çaptı: 2 yaralı
08.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:58
Şanlıurfa'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Koşar (44) idaresindeki 72 AE 904 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet İnanç (46) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA