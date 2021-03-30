Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldüŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Aliye Dağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Aliye Dağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 63 AS 978 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Dağ'a çarptı. Yaralanan Dağ, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otobüs şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:53:58. #1.15#
title