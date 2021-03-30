Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı kadın öldü

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Aliye Dağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı Aliye Dağ (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 63 AS 978 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Dağ'a çarptı. Yaralanan Dağ, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağ, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otobüs şoförü İ.Ç.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL