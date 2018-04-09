Şanlıurfa'da Oto Hırsızlığı Operasyonu

Şanlıurfa'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 83 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve hacizli otomobil ile motosikletlerin yasa dışı yollarla satışını yaparak parçalayanlara yönelik Suruç, Harran ve Akçakale ilçelerinde önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki 9 bin otomobil ve motosikletin yapılan sorgulaması sonucunda 14 çalıntı otomobil, 21 hacizli otomobil, 85 çalıntı motosiklet ile 15 şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 83 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.