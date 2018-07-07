Şanlıurfa'da Oto Galericilerin Dükkan Tepkisi

ŞANLIURFA'da bir grup oto galerici, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeni yerlerine taşınmalarının geciktiğini belirterek, yol kapatma eylemi yaptı.

Öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde toplanan yaklaşık 30 oto galerici, kentsel dönüşüm projesi kapsamında belediye tarafından kendilerine Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yeni yaptırılan dükkanların 1 yıl önce teslim edilmesi gerekirken, bu zamana kadar gelişme olmadığını öne sürerek, caddeyi çift taraflı araç trafiğine kapattı. Yolun kapanması üzerine araç sürücüleri polise ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis, yolu kapatan galericilere, sorunlarını belediye yetkililerine bildireceklerini söyledi. Bunun üzerine galericiler dağıldı.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni oto sitesi yapım işinin, esnafın kurduğu kooperatif tarafından yürütüldüğünü belirterek, gecikmenin kooperatiften kaynaklandığını kaydetti.

- Şanlıurfa