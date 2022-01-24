Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü - Haberler
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Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası çöken çatının altında kalan 23 otomobil zarar gördü.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kar yağışı sonrası çöken çatının altında kalan 23 otomobil zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesinde meydana geldi. Sitede bitişik iki iş yerine ait demir çatı, kar yağışı nedeniyle çöktü. Çatının altında bulunan ve satılmayı bekleyen 23 otomobil çökme sonrası zarar gördü. Galeri sahipleri, araçlarını çatının altından çıkarmak için çalışmalara başladı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

Şanlıurfa'da çatının üzerine çöktüğü 23 otomobil zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Otomobil, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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