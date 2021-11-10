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Şanlıurfa'da otelde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da otelde yangın paniği Şanlıurfa'da otel yangını ekipler tarafından söndürüldü Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da otelde yangın paniği

Şanlıurfa'da otel yangını ekipler tarafından söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Balıklıgöl yakınındaki otelin üst katındaki mutfak bölümünde iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını fark eden otel görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekiplerinin aynı sıra, polis, sağlık ve doğalgaz görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek restoran kısmına sıçramaması için büyük çaba harcadı. Doğalgaz görevlileri de tedbir amaçlı bölgedeki gaz akışını akışını kesti. Yangın, ekiplerin çabası sonucu söndürülürken dumandan etkilenen biri otel görevlisi, diğeri ise itfaiye eri olmak üzere 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yangın nedeniyle otelin mutfak kısmında hasar oluştuğu belirtilirken yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da otelde yangın paniği

Şanlıurfa'da otelde yangın paniği

Şanlıurfa'da otelde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Son Dakika Haberleri
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