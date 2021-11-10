Şanlıurfa'da otelde çıkan yangın söndürüldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir otelin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi'nde bulunan bir otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesiyle otel boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın sonucu otelin teras katında zarar oluştu.

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