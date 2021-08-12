Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da ormanlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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