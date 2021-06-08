Şanlıurfa'da orman yangını
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Şanlıurfa'da orman yangını

Şanlıurfa'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı. Yüzlerce ağacın yandığı yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, dağlık alanda yangına müdahale etmeye çalışıyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da orman yangını
Şanlıurfa'da orman yangını
Şanlıurfa'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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