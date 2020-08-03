Şanlıurfa'da orman yangını Şanlıurfa'da orman yangını Şanlıurfa'da çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Şanlıurfa'da orman yangını

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarındaki kuru otlar ve çalılık bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler, ormanlık alana sıçrardı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar şehir merkezinden de görülebildi. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: İHA