Şanlıurfa'da orman yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da orman yangını

Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa'da orman yangını
20.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:20

Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki otluk alanda çıkan yangın, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki ormanlık alana sıçradı.

Kuru ot ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kırsal mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangına havadan 1 helikopter, 1 uçak, karadan itfaiye ekipleri, 3 polis TOMA'sı, çevre illerden gelenlerin de aralarında bulunduğu 13 arazöz, iş makineleri ve yaklaşık 150 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 5 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı Güncel
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu Dünya
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Hafta içi meclise sunulacak
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Dünyada sadece Bartın'da olan bitki türü keşfedildi
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Hande Erçel Gülben Ergen Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da orman yangını - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 21:43:33. #1.15#
title