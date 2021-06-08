Şanlıurfa'da orman yangını (1)
ŞANLIURFA'da, ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın başladı.
ŞANLIURFA'da, ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bölgedeki 4 noktaya sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için müdahaleye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak