Şanlıurfa'da orman yangını (1)
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Şanlıurfa'da orman yangını (1)

Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın başladı.

ŞANLIURFA'da, ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı. 

Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bölgedeki 4 noktaya sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için müdahaleye başladı. 


Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)
Şanlıurfa'da orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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