Şanlıurfa'da örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

18.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:20

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde örgütlü olarak hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede çalınan 75 küçükbaş hayvanın bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Gerekli çalışmalarını tamamlayan ekipler, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Zanlılardan M.Y. ve A.V. çalınan saklandıkları yerde gözaltın alındı, 75 küçükbaş hayvan da burada bulundu. Ekipler, diğer 2 zanlının da yakalanması için başlatılan çalışmalarını ise sürdürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla tutuklandı.

Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Hayvanların sahibi de çalışmalarından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA