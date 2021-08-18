Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza
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Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU TEM otoyolunda lastiği patlayan minibüste yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, belirlenen yer dışında seyahat ettikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişiye para cezası uyguladı.

BOLU TEM otoyolunda lastiği patlayan minibüste yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, belirlenen yer dışında seyahat ettikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişiye para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'dan Sakarya'ya tarım işçiliği için giden Suriye uyruklu 13 kişiyi taşıyan minibüsün TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastiğin tamir edilmesi için minibüs yol kenarına çekildi. Tamirci bekleyen minibüsteki Suriye uyruklu kişilerin otoyola indiğini gören sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri minibüste bulunan yabancı uyruklu 13 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan incelemede Şanlıurfa'da kalmaları gereken sığınmacıların fındık işçiliği için Sakarya'ya gittikleri belirlendi. Suriye uyruklu 13 kişi jandarma ekiplerinin kontrolünde minibüsle Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 13 kişiye, 'Belirlenen yer dışında seyahat etmek' gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

 


Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza
Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza
Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza
Şanlıurfa'da olması gerekirken Bolu'da yakalanan göçmenlere ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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