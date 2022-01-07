ŞANLIURFA - Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilkokulun bahçe kapısının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilkokulun bahçe kapısının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hacıömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'na gece saatlerinde gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen iki şüpheli, bahçedeki giriş kapısını çalarak kaçtı.

Sabah okula gelen idareciler, demir kapıyı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda çevredekilere aldırış etmeyen iki zanlının, okulun bahçesinden söktükleri demir kapıyla uzaklaşması yer alıyor.

ŞANLIURFA - Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA - Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA - Okulun bahçesindeki kapının çalınma anı güvenlik kamerasında

Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer'e o anlar soruldu

Kameralar önünde milli eğitim müdürü ve okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer'e o anlar soruldu

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title