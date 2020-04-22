Şanlıurfa'da okullarda PTT hizmeti Koronavirüs pandemisi karşısında tedbir kararlarının alındığı ve hızla hayata geçirildiği Şanlıurfa'daki ikinci bir okulda PTT hizmeti verilmeye başlanacak.

Koronavirüs pandemisi karşısında tedbir kararlarının alındığı ve hızla hayata geçirildiği Şanlıurfa'daki ikinci bir okulda PTT hizmeti verilmeye başlanacak.

Maaş ödemeleri, nakit destekleri, şartlı yardımlar gibi devlet desteklerinin vatandaşlara ödenmesine aracılık eden PTT şubelerinde yaşanan yoğunluğu azaltmaya yönelik tedbirlerin alındığı Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'in PTT ve Ziraat Bankası yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, Eyyübiye ilçesindeki Dr. Caviz Özyeğin İlkokulunda PTT vezne hizmetleri verilmeye başlamıştı. Sosyal mesafe kuralları için sıra bekleme çizgileri ve bariyerlerle düzenleme yapılan okulda, yüzlerce vatandaş hızlı bir şekilde hizmet almaya başladı. Sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların sayıca en fazla olduğu Eyyübiye'deki Gazi Ortaokulu, Mehmet Hacıbozanoğlu İlkokulu ve Eyyübiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Erin, Gazi Ortaokulunda da PTT hizmeti verilmesi için talimat verdi.

Okulların nüfus yoğunluğunun rahat ulaşım sağlayabileceği konumu, internet altyapısı, fiziki durum gibi durumlarını yetkililerle değerlendiren Vali Erin, Gazi Ortaokulunda da PTT hizmeti verilebilmesi için gereken hazırlıkların hızla yapılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA