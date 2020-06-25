Şanlıurfa'da okullarda dezenfekte çalışması yapıldı
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Şanlıurfa'da okullarda dezenfekte çalışması yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kent genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Şanlıurfa'da okullarda dezenfekte çalışması yapıldı
25.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kent genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kent genelinde toplu taşıma araçlarında, duraklarda, kamu kurum ve kuruluşlar, vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda, meydanlarda ve bir çok noktada dezenfekte çalışması yürütürken 27-28 Haziran'da yapılacak olan YKS öncesi de tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Hijyen ve dezenfektan çalışmaları tamamlanan okulların yöneticileri, çalışmalarından dolayı da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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