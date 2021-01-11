Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:42

Atatürk büstü Bayrak töreni ve İstiklal Marşı'nın okunması Çocukların balkonda İstiklal Marşı okunma Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullarda saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.

Atatürk büstü

Bayrak töreni ve İstiklal Marşı'nın okunması

Çocukların balkonda İstiklal Marşı okunma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okullarda saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Fevzi Çakmak İlkokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yöneticiler ve öğretmenler İstiklal Marşını okudu, göndere Türk Bayrağı çekildi.

Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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