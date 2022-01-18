Şanlıurfa'da okullara 'kar' tatili - Haberler
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Şanlıurfa'da okullara 'kar' tatili

Şanlıurfa'da okullara 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

öğretime bir gün ara verildi.

öğretime bir gün ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde tüm kademelerde eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19.01.2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."


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Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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