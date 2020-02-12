Şanlıurfa'da okullara kar tatili

12.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:34

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA