Şanlıurfa'da Okul Servis Araçları Denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının açılışıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, Şanlıurfa'da öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını temin etmek amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Okul servislerini tek tek durduran ekipler, servis şoförlerinin yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı denetlenirken araçlarda dur levhasının bulundurulması gerektiği, okul taşıtı logosunun olup olmadığı da incelendi.

Araç içerisinde de incelmelerde bulunan zabıta ekipleri emniyet kemerinin her koltukta olması gerektiği konusunda servis şoförlerine uyarılarda bulundu.

Okul servisinde bulunan öğrencilere maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli hatırlatmaları yapan zabıta ekipleri, kurallara hep birlikte riayet ederek bu salgını aşalım, araçlara maskesiz kesinlikle binmeyelim uyarısının ardından öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında derslerinde başarılar diledi.

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