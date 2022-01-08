Şanlıurfa'da okul kapısını çalan 3 şüpheliden biri tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilkokulun kapısını çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hacıömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulunun kapısını dün çalınması üzerine polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kapının bir hurdacıya satıldığını belirledi.

Hurdacıda bulunan kapı polis tarafından alınarak yeniden okula takıldı, olayla ilgili Y.Y, M.G. ve M.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. tutuklandı, M.G. ve M.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siverek ilçesinde dün okul kapısı kimliği belirsiz kişilerce çalınmış, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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