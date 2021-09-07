Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi

Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okullardaki kantinlerde denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince okullardaki kantinlerde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul kantinlerinde satılan gıda ve içecekleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda inceleme yapıldı.

Ekipler, işletmecilere uyarılarda bulunarak, kurallara uymamaları halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Zabıta ekipleri, özel eğitim kurumlarında bulunan yemekhaneleri de denetleyerek temizliğe özen gösterilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Melisa Şenolsun Serenay Sarıkaya
Spor Diego Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da okul kantinleri denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:38:01. #1.14#

title