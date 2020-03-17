Şanlıurfa'da okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiası Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul kantininde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir okulun kantininden çeşitli gıda malzemelerinin çalınması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde hırsızlığı yaptığı tespit ettiği İ.K'yı gözaltına aldı. Zanlının yapılan ilk sorgusunda malzemeleri 150 TL karşılığında 2 kişiye sattığını belirtmesi üzerine bu adreslerde yapılan aramada, okul kantininden çalınan çeşitli ürünler ile 1 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Hırsızlığı gerçekleştiren zanlı gözaltına alınırken, diğer şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA