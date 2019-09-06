Şanlıurfa'da okul güvenliği toplantısı

06.09.2019 10:54

Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.



Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, eğitime destek sunmak isteyen hayır sahiplerinin, okullara güvenlik kamerası sistemi kurulmasına destek olmasını istedi.

Çocukların geleceğe hazırlanmasının büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Vali Erin, Şanlıurfa'da görevde olduğu iki yıllık süre boyunca fiziki altyapının iyileştirilmesi, taşımalı eğitimin sonlandırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, kız çocuklarının okullaşması ve üniversiteye yerleşmede başarı grafiğinin yükseltilmesine yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya, merkez ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, okul idarecileri, okul aile birliği başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA