Şanlıurfa'da okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

24.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:23
Şanlıurfa'da okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde okul bahçesinde bulunan yaralı yabani tavşan, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Maşuk bölgesinde okulun bahçesinde oynayan öğrenciler, yaralı yabani tavşan buldu.

Hayvanı muhafaza altına alan öğrenciler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Yabani tavşan, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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