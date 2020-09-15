Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı

- Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

15.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:49

- Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Kentte korona virüs salgını nedeniyle okul bahçeleri içerisinde deterjanlı su ile yıkandı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için başlatılan temizlik çalışmaları kent genelinde bulunan okullarda uygulanacak. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi ilçede korona virüse karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürürken, önümüzdeki hafta açılacak olan okullarda da kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri okullar açılmadan ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflerken, özellikle okul bahçesi ve koridorlar deterjanlı su ile yıkanıyor. Sınıflarda da detaylı dezenfekte yapan ekipler mikro sisleme aracı ile havadaki mikropların kırılmasını sağlıyor.

Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Sezen Aksu Deniz Seki Burak Özçivit
Spor Adem Büyük Erol Bulut Metin Oktay Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:49:59. #1.15#
title