Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı - Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

- Şanlıurfa'da okul bahçeleri deterjanlı su ile yıkandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da 21 Eylül'de kısmi olarak açılacak olan okullarda korona virüs tehlikesine karşı kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Kentte korona virüs salgını nedeniyle okul bahçeleri içerisinde deterjanlı su ile yıkandı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için başlatılan temizlik çalışmaları kent genelinde bulunan okullarda uygulanacak. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi ilçede korona virüse karşı hijyen ve dezenfekte çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürürken, önümüzdeki hafta açılacak olan okullarda da kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri okullar açılmadan ilçedeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflerken, özellikle okul bahçesi ve koridorlar deterjanlı su ile yıkanıyor. Sınıflarda da detaylı dezenfekte yapan ekipler mikro sisleme aracı ile havadaki mikropların kırılmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA