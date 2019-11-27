Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı.
Ceylanpınar ilçesinin Göllegöç Mahallesi kırsalında 63 SC 032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen 5 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek, yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.