Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı.

27.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:28
Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu otomobil devrildi: 5 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 5 öğretmen yaralandı.

ilçesinin Göllegöç Mahallesi kırsalında 63 SC 032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen 5 öğretmen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek, yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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