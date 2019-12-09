Şanlıurfa'da öğretmenler engelli öğrenciler yararına sahne aldı

09.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:23

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğretmen, geliri engelli öğrenciler yararına kullanılmak üzere düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan öğretmenler, "Ali Öğretmen" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Tiyatronun ardından müzik öğretmenleri tarafından okunan türküler, katılımcıların beğenisini kazandı.

Yöreye özgü parçaların da seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar halay çekerek eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Düşünekli, yaptığı konuşmada, etkinlik öncesi toplanan bağışlarla maddi durumu yetersiz ve evden çıkamayan engelli öğrencilere akülü sandalye almayı hedeflediklerini belirterek, "Programımız çok güzel ve eğlenceli geçti." dedi.

Halit Gülpınar Ortaokulu müzik öğretmeni Oytun Çakmak da projede yer aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Engelliler ile toplumun bir noktada buluşmasını sağlamak için projeye destek verdik. Bundan gurur duyuyorum. Engelli kardeşlerimize ciddi manada güzel yardımlarda bulunulacak." diye konuştu.

Mimar Sinan Ortaokulu müzik öğretmeni Ayşenur Olgun ise konserin güzel bir amaca hizmet ettiğini, her zaman engellilerin yanında olacaklarını söyledi.

Etkinliğin sonunda protokol üyeleri, öğretmenlere plaket verdi.

Kaynak: AA