Şanlıurfa'da "Öğrenme Kayıpları ve Yapay Zeka Modeli" semineri verildi

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Şanlıurfa'da "Öğrenme Kayıpları ve Yapay Zeka Modeli" semineri verdi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Şanlıurfa'da "Öğrenme Kayıpları ve Yapay Zeka Modeli" semineri verdi.

Prof. Eraslan, Şanlıurfa'da Bahçeşehir Koleji ve SODİMER iş birliğinde gerçekleştirilen seminere katıldı.

Eğitimdeki öğrenme kayıplarının önüne teknolojik imkanlarla geçilebileceğini vurgulayan Eraslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle beraber eğitim ve öğretimde de çok farklı plan ve uygulamaların devreye alındığını dile getirdi.

Türkiye'nin koronavirüs sürecinde eğitim sektöründe başarılı işlere imza attığını anlatan Eraslan, şöyle devam etti:

"Öğrenme kayıpları, öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenme platformlarına ulaşamamalarından kaynaklanan öğrenmedeki eksiklikleri anlamına geliyor. Çocukların bir sonraki öğrenmelerine kaynak teşkil edeceği için öğrenme kayıpları, önem taşıyor. Bir sonraki öğrenmeyi destekleyecek nitelikten yoksun kalırsa öğrenci aşamalı ve ardışık olarak öğrenme gerçekleşemiyor. Pandemi sürecinde öğrenme eksiklikleri beraberinde öğrenme yoksulluğunu da getirdi. Bu da OECD raporlarına göre onarılması ve giderilmesi zor bir süreci beraberinde getiriyor. Bundan dolayı yapay zeka teknolojisi büyük önem taşıyor. Öğrencilerin e-okul sisteminde olan verilerinin işlenmesi ve oradan oluşturulacak veri setiyle eksikliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilir. Öğrencilerin hazır bulmuşluk durumlarının ölçülmesi ve daha sonra buna dönük olarak hangi konu ünite eksik ise ona yönelik çocuğun raporunun oluşturulması çok önemlidir. Bunu yurt dışında birçok ülke uyguluyor. Özellikle Amerika'da yaz tatiline girmeden önce son bir uygulama yapılır. Öğrencinin düzeyi belirlenir ona göre öğrencinin ek öğrenme programı hazırlanır. Daha sonra bu program sonrasında da okula başlarken tekrar bir seviye ölçümü yapılabilir. Bu öğrencilerin süreç içerisinde verimli öğrenmelerini sağlayacak ve bunları giderecek bir sistemi oluşturması bağlamında önemlidir. Bunu gerçekleştiremezsek öğrenme kayıpları devam edecek ve ilerleyen süreçte onarılması güç durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Öğrenme kayıplarının önlenmesi için öğrencilerin hem tatil öncesi hem de eğitim sezonunun başında verimli öğrenmeyi sağlayacak zeka teknolojilerinin kullanılması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş