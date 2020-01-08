Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği
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Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.

08.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:37
Şanlıurfa'da öğrencilere sinema etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel ilkokulunda eğitim gören öğrencilere sinema gösteriminde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi ve İl arasında gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmaya adına düzenlenen proje kapsamında öğrencilere sinema etkinliği düzenlendi. Öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gençleri geleceğe hazırlarken bir yandan da sosyal yaşantısına katkı sağlıyor. Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sinema etkinliğine Cengiz Topel İlkokulunda eğitim gören 200'e yakın öğrenci katılım sağladı.


Başlatılan çalışmalardan mutlu olan öğrenciler Büyükşehir Belediyesine bu tür etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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