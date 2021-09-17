Şanlıurfa'da öğrenciler için 60 ek sefer düzenlenecek - Haberler
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Şanlıurfa'da öğrenciler için 60 ek sefer düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şanlıurfa'da öğrenciler için 60 ek sefer düzenlenecek

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin ve Osman Bey kampüsüne daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla ek seferler düzenleme kararı aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin ve Osman Bey kampüsüne daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla ek seferler düzenleme kararı aldı.

Şanlıurfa'da 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından özledikleri yüz yüze eğitim fırsatını aşılama oranının artmasıyla tekrar yakaladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında alınan kararla 2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte öğrenimlerini Osman Bey kampüsünde sürdüren öğrencilerin kampüse ulaşımlarını daha hızlı, daha konforlu hale getirmek için ek sefer formülüne gidildi.

Osman Bey Kampüsüne gidişlerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla sabah saatlerinde 30 ek sefer, akşam ise kampüsten dönüşlerdeki yoğunluğu önlemek amacıyla 30 ek sefer olmak üzere mevcut seferlere ek olarak günlük toplam 60 ek sefer düzenlenecek. - ŞANLIURFA

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Haber: Şanlıurfa'da öğrenciler için 60 ek sefer düzenlenecek - Haberler
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