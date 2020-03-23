Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı - Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı.

- Şanlıurfa'da öğrenciler evde ders başı yaptı ŞANLIURFA - Türkiye'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden eğitim görmeye başladı. İlk derste öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dikkatle dinledi. Bakan Selçuk, konuşmasında "Gençler, ara tatil sona erdi. TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor" dedi. Öğrenciler, eğitimin evde başlamasının güzel olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na uygulama dolayısıyla teşekkür etti. Kaynak: İHA