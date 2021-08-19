ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
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ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
ŞANLIURFA - Öğrenci servisi ile iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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