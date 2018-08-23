Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'ndaki Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangının tamamen söndürüldü.

Dün saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı bölgesinde başlayan yangın, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile TOMA'nın müdahalesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasını sürdürdüğü bölgede, iş makineleri yardımıyla hafriyat kaldırma işlemleri başlatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bölgede çok miktarda talaş bulunması nedeniyle soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edecek.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekipleri ve TOMA'lar yangına müdahale etmişti.